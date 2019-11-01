أمن وهران يوقف متورطين في جريمة قتل شاب والاعتداء عليه جنسيا بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 22 بوهران من القاء القبض على المتورطين في جريمة قتل راح ضحيتها شخص تم العثور عليه جثة هامدة على مستوى احدى الطرقات.

واسفرت التحقيقات الموسعة لذات العناصر الى فك لغز الجريمة في ظرف قياسي، اين تم الاطاحة بشخصين تم متابعتهم بتهم القتل العمدي بالتسمم، الحيازة والمتاجرة في المخدرات، حمل اسلحة بيضاء، الفعل المخل بالحياء والشذوذ الجنسي.

عملية توقيف المتهمين البالغين من العمر 21 و50 سنة على التوالي تمت استكمالا لتحريات بعد العثور على جثة شخص على حافة الطريق تبين أنه تعرض للقتل.

وتم تحديد هوية مقترفي هذه الجريمة وتوقيفهم، فيما كشفت التحقيقات ايضا أن الضحية ينحدر من احدى ولايات الوسط تنقل إلى ولاية وهران رفقة صديق له من اجل العمل.

والتقى الضحية بأحد المتورطين الذي كان على متن مركبة من نوع فولزفاغن الجيل السادس على مستوى الطريق المؤدي إلى الكورنيش.

وتم استدراجهما لمسكن المتورط الثاني من أجل تناول الخمر الذي كان يحتوي على مادة مخدرة لتسهيل عملية الاعتداء جنسيا عليهما ومن ثم القيام برميهما على قارعة الطريق وهما مجردان من ملابسهما.

وبعد حبك خطة محكمة التنفيذ بعد اخذ اذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكن المتهمين، تم حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ492قرص، 3 قارورات سائل مخدر، قارورات خمر، أسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدر بـ2.4مليون سنتيم.

وتم تحرير ضد المتورطين إجراء قضائي سيحالان بموجبه على العدالة.