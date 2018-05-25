أمن وهران يوقف محتال تورط في تزوير محررات رسمية

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني والعشرون بوهران من الإطاحة بمشتبه به توبع في قضية النصب والإحتيال مع التزوير وإستعمال المزور.

أين كان يوهم العديد من المواطنين،بتسليمهم قرارات إستفادة مسبقة من سكنات إجتماعية مقابل 40 مليون للشخص الواحد.

قام ذات العناصر وإستغلالا لمعلومات مؤكدة،من وضع خطة عمل محكمة تم من خلالها ترصد تحركات المشتبه به.

تم ضبطه في حالة تلبس على متن مركبة،أُخضعت للتفتيش وعثر بداخلها على نسخ من محررات رسمية ووثائق إدارية تحمل هويات أشخاص.

ليتم من بعدها توقيفه، وتحويله الى الى مقر الأمن الحضري بغية إستكمال الإجراءات القانونية.

بعد إذن مسبق من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزله،أين عثر على أغراض ووثائق إدارية تمثلت في 20 قرار تخصيص مسبق لسكن عمومي إيجاري.

إضافة الى 07 أختام تخص إدارات عمومية مختلفة،ليحرر ضده إجراء قضائي ضد المتورط في القضية.

تم تقديم المشتبه به وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ،والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في إنتضار مثوله أمام العدالة.