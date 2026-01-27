أمن وهران يوقف مروجي مخدرات ويحجز كمية من الكوكايين

تمكنت عناصر الشرطة بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية من وضع حدا لشبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج المخدرات الصلبة والسموم وسط الإقليم الحضري.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين كانا يتخذان من مساكنهما وكرا لتخزين وترويج هذه السموم. وحجز كمية من المخدرات الصلبة قدر وزنها 760 غرام من للكوكايين.

وجاءت هذه العملية بعد التحريات الميداينة التي باشرها محققو المصلحة حول نشاط المشتبه فيهما بقطاع الاختصاص. حيث كانا يتخذان من مسكنيهما وكرا للتخزين ويستعملون مركبة سياحية لنقل هذه المسموم وتسهيل نشاطهم الإجرامي.

بعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهما ومكان تواجدهما، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيفهما. وحجز الكمية المضبوطة. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم تقديمهما أمام العدالة، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

