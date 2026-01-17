أمن وهران يوقف 4 أشخاص ويحجز 233 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 04 بولاية وهران، من وضع حد لمروجي السموم في القطاع الحضري، أين تم توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن العملية أسفرت عن توقيف 04 أشخاص من بينهم المتورط الرئيسي. محل بحث طبقا لأمر بالقبض، كما تم حجز 233 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، 04 قارورت مخدر. من نوع ايزوبتيل ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 9 ملايين سنتيم.

وجاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات مفادها تواجد مشتبه فيه بقطاع الاختصاص يقوم بترويج السموم متخذا من مسكنه وكرا للتخزين، بعد مراقبة وترصد نشاطه الإجرامي، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم مداهمة المكان، أين جرى توقيف المتورط رفقة شركائه وهم بصدد إبرام صفقة بيع وشراء.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور