أمن وهران يُطيح بـ 14 شخصا ويضبط أزيد من ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران في عملية مداهمة كبرى، من توقيف 14 شخصا محل أحكام عدلية وضبط كمية من الأقراص المهلوسة ومخدرات.

وأوضحت مصالح الأمن أنها قامت بمشاركة أمن الحواضر(01_02_07_08_16_17) بالتنسيق مع المصلحة الولائية. للشرطة القضائية، بعملية مداهمة كبرى شملت النقاط السوداء وبؤر الإجرام عبر قطاع الاختصاص.

وجاءت هذه العملية قصد تطهير الأحياء الحضرية من الأشخاص الذين هم محل بحث من طرف العدالة. والتي أسفرت عن إخضاع 68 شخص لفحص الهوية ودراسة حالة معمقة. أين تم توقيف 14 شخصا محل أحكام عدلية، وتحويل 10 آخرين متورطين في قضايا مباشرة. (مخدرات، مؤثرات عقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة…..الخ)، كما تم ضبط قطع مخدرات. مهيأة للبيع و1196 قرص مهلوس.

هذا وتم إخضاع عدة مركبات للتفتيش الإداري والأمني ورفع 06 مخالفات مرورية. بالإضافة إلى مراقبة وتنقيط عدة دراجات نارية ورفع 06 مخالفات مرورية، وتحويل 02 دراجتين للمحشر.

