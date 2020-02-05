أمن وهران يُطيح بمجرم خطير

نجحت مصالح أمن ولاية وهران، في الإيقاع بمجرم خطير يبلغ من العمر36 سنة، تورّط في قضايا السرقة، أين راح ضحيتها 5 أشخاص.

عملية التوقيف التي قامت بها عناصر الأمن الحضري الأول، تمت بناءً على شكوى تقدم بها عدة ضحايا.

أين أفادت الشكوى المودعة تعرضهم للسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، من طرف أحد الأشخاص المجهولين على مستوى مختلف الأحياء التابعة للإقليم.

حيثُ تم سلبهم هواتفهم النقالة ومبالغ مالية معتبرة، وبعد تحريات معمقة أسفرت عن تحديد هوية المتورط الذي تم إكتشاف أنّه معروف لدى مصالح الأمن بقضايا مماثلة.

ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ، أسفرت عن توقيفه في ظرف قياسي، ليتم إستدعاء الضحايا إلى المصلحة.

كما تم التعرف على المشتبه فيه من الوهلة الأولى، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورط، أحيل بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقه إيداع الحبس المؤقت.