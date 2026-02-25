أمن وهران يُطيح بمروج ويضبط 9 كلغ من الكيف

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “BMPJ” بالدار البيضاء بوهران، بالتنسيق مع مركز المراقبة عن طريق الفيديو، من الإطاحة بمروج للسموم، في عقده الرابع، ينشط ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات أين تم ضبط 08 كلغ و800 غرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لمصالح الأمن، المشتبه فيه كان بصدد نقل كمية من المخدرات باستعمال مركبة نفعية لتغطية نشاطه الإجرامي.

وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات محصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة مفادها وجود شخص. بقطاع الاختصاص مشتبه في نشاطه. حيث مكّنت التحريات الميدانية والتقنية من رصد تحركاته ونشاطه المشبوه.

وأشار المصدر نفسه، أن المشتبه فيه كان يتخذ من متجره وكرا لتخزين السموم. والعمل على نقلها باستعمال مركبة للتمويه. ومكنت التحريات التي باشرها محققو الفرقة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. من تحديد هويته ومكان تواجده، وتوقيفه.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم تقديم المشتبه فيهم. بموجب إجراء قضائي أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

