أمن وهران يُطيح بمروّج ويضبط 5 كلغ كيف داخل مسكنه

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري 05 ببلقايد بأمن دائرة بئر الجير بولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بمروج للسموم بقطاع الاختصاص ينشط ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات وتوزيعها بالقطاع الحضري.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام المشتبه فيه. بالمتاجرة وتخزين هذه السموم، متخذا من مسكنه وكرا لتخزينها وترويجها.

حيث مكنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. من تحديد هوية ومكان تواجده، ليتم توقيفه، أين ضبط بمسكنه كمية من المخدرات قارب وزنها 05كلغ من الكيف المعالج.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم تحرير إجراء قضائي ضده في قضية الحال قدم بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.

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