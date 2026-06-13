أمن وهران يُطيح بمزوّر ويضبط 21 ختم مقلد

تمكن عناصر شرطة لأمن الحضري 08 بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شخص في عقده الخامس تورط في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية ومحررات مصرفية وتجارية باستعمال أختام مقلدة لهيئات ومؤسسات عمومية.

وحسب بيان لمصالح الشرطة، جاءت هذه العملية بعد التحريات المعمقة التي باشرها عناصر ذات المصلحة. على خلفية استغلال معلومات مفادها تواجد الشخص بأحد المنازل يستغل مسكنه لمباشرة نشاطه المشبوه. ليتم بعد التنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا من توقيفه، مشيرة أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا.

وتمكنت ذات المصالح الأمنية من ضبط 21 ختم وطوابع مقلدة لهيئات ومؤسسات عمومية وإدارية، 03 وحدات مركزية، 03 شاشات حاسوب، طابعتين سكانير، 6 فلاش ديسك ومعدات مكتبة ووثائق إدارية تستخدم في عملية التزوير.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام العدالة في قضية الحال.

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