أمن وهران يُوجّه نداء هاما للمواطنين

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، وطبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. بتوقيف المدعوة ” ع .س” المشتبه بها في قضية النصب والاحتيال.

وأشارت مصالح الأمن، أنه ليكن في علم المواطنين أن مصالح الشرطة للأمن الحضري 11. قامت بتوقيف المدعوة ” ع .س” المشتبه بها في قضية النصب والاحتيال.

كما دعت مصالح أمن ولاية وهران، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفة الذكر أو تعامل معها. التقرب إلى مقر الأمن الحضري 11 ، أو التقدم مباشرة إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

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