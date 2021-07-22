قناة النهار توقـ.ـيف شخص بجيجل مشتبه فيه وراء إستعمال سـ.ـلاح ناري في عراك جماعي بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2021 - 09:24 تحديث في 22 جويلية 2021 - 16:03 أمن شارك غرِّد 409 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963158 اقرأ أيضا توأم يتحصلان على شهادة البكالوريا قناة النهار 22 جويلية شاهد سبعيني يبكي بحرقة بعد إستفادته من سكن بعد معاناة طويلة بخنشلة قناة النهار 03 جويلية سطيف: المدير العام لوكالة عدل يشرف على توزيع 5500 وحدة سكنية بالقطب الحضري تينار قناة النهار 13 جويلية شاهد..فرحة هيستيرية للتلاميذ الناجحين في إمتحانات البيام .."الديفيلي بالفوميجان !!" قناة النهار 04 جويلية