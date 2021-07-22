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قناة النهار

توقـ.ـيف شخص بجيجل مشتبه فيه وراء إستعمال سـ.ـلاح ناري في عراك جماعي

بقلم قناة النهار
توقـ.ـيف شخص بجيجل مشتبه فيه وراء إستعمال سـ.ـلاح ناري في عراك جماعي
أمن
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