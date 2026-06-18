أمن الشلف يطيح بسارق الفتيات ويعالج 18 قضية تتعلق بالمخدرات والأسلحة البيضاء

سجلت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف حصيلة أمنية معتبرة خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في معالجة 3 قضايا سرقة استهدفت 3 فتيات.

وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تمكنت المصالح ذاتها من معالجة قضيتين تتعلقان بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز الكميات المضبوطة وتوقيف المتورطين فيها.

وفي إطار الحفاظ على النظام العام، عالجت مصالح الشرطة 11 قضية تتعلق بحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. إلى جانب تنفيذ أمرين بالقبض ضد شخصين محل بحث من قبل الجهات القضائية في قضايا إجرامية متنوعة .