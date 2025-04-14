أمن العاصمة يعلن إجراءات تأمين مباراة الكأس بين الحراش و”لياسما”

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، في بيان اليوم الاثنين، عن إجراءات خاصة لتأمين مباراة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر التي ستجمع بين اتحاد الحراش واتحاد العاصمة التي ستجرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأكدت شرطة الجزائر العاصمة أنها اتخذت جميع التدابير الأمنية والتنظيمية لضمان السير الحسن للمباراة المبرمجة يوم غد بداية من الساعة السادسة مساءً (18:00 سا).

كما كشفت عن تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المشجعين. مع وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة.

كما حذرت الأنصار الذين لا يملكون تذكرة دخول من التجول قرب الملعب أو بمحيطه. مع منع دخول القُصّر إلى الملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور