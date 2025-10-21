أمن العاصمة يعلن ترتيبات خاصة لضمان السير الحسن لمباراة المولودية وبارادو

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، جملةً من الإجراءات التنظيمية، في إطار المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر بنادي أتلتيك بارادو، هذا الأربعاء، بملعب علي عمّار - المدعو علي لابوانت، لحساب الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.

وحرصت المصالح الأمنية على تسطير مخطط أمني محكم يهدف إلى ضمان السير الحسن للمقابلة. إذ سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه المناصرين وتسهيل دخولهم. إلى جانب تحويل حركة المرور عبر المحاور والطرقات المجاورة لتفادي الازدحام.

كما أوضحت المديرية أنّ أبواب الملعب ستُفتح بداية من الساعة الثانية والنصف زوالًا، مع فرض إجراءات تعريف إجبارية عبر بوابات الدخول الثلاث.

أما دخول المناصرين فسيتم حصريًا عبر البوابتين A1 وA2 باتجاه المدرجات. بينما خصصت البوابة الرسمية B4 للصحافة وحاملي بطاقات: مزغنة، العميد، وأسطورة.

وبالنسبة للصحفيين، تم تحديد مدخل خاص عبر البوابة الرسمية رقم 4، كما دعي المعنيون إلى ركن سياراتهم بالموقف المخصص ابتداءً من الساعة 15:00.

وحذّرت مصالح الأمن من محاولات استعمال التذاكر المزوّرة، مؤكدةً أنّ الأجهزة الرقابية ستمنع أي شخص لا يملك تذكرة أصلية من الدخول.

كما أشارت إلى إمكانية استعمال رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على الهاتف بدل التذاكر الورقية لتسهيل عملية الولوج.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مصالح الأمن على ضمان سلامة المناصرين وتنظيم عملية الدخول والخروج بكل انسيابية، بما يضمن نجاح هذا العرس الكروي في أجواء يسودها الانضباط والمسؤولية.