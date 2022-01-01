أمن بومرداس يفكّك شبكة لسرقة السيارات وتزوير ملفاتها ويوقف 9 أشخاص

تمكن من استرجاع 11 مركبة ملفاتها القاعدية مزوّرة

تمكنت مصالح شرطة بومرداس من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 9 عناصر تنشط في مجال سرقة السرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية، وأسفرت العملية عن استرجاع 12 مركبة من داخل وخارج التراب الوطني، في حين، تم إحالة المتهمين على الجهات القضائية المختصة.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ومتابعة الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة المركبات وتزوير هياكلها ووثائقها، مع عرضها من جديد في السوق الوطنية، حيث تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، واستغلالا لمعلومات مفادها الوصول لشبكة إجرامية مختصة قامت بإيداع العديد من الملفات القاعدية المزورة خاصة بمركبات مسروقة داخل وخارج الوطن، وذلك بعد إجراء تعديلات على أرقامها التسلسلية وكذا تزوير ملفاتها القاعدية، على الفور تمت مباشرة التحريات في القضية، أسفرت عن توقيف ٩ أشخاص مشتبه فيهم ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، في حين، تم استرجاع 11 مركبة، منها مركبة مهربة خارج التراب الوطني. مع 11 ملفا قاعديا مع مبالغ مالية وهواتف نقالة، إلى جانب محررات إدارية مزوّرة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.