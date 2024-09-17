أمن تبسة يحبط تهريب كميات معتبرة من المفرقعات والتبغ

كثّفت مصالح أمن ولاية تبسة نشاطاتها الأمنية بالتزامن مع احتفالات عيد المولد النبوي، وأسفرت العمليات عن حجز كميات كبيرة من السلع المهرّبة.

وحسب ذات المصالح في القضية الأولى، تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من توقيف مركبة كانت تحمل شحنة من المفرقعات المهربة. بعد التحقيقات، تم حجز 153600 وحدة مفرقعات و17980 علبة تبغ أجنبي، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة أشخاص متورطين.

أما القضية الثانية، فقد تولتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين زروق. بناءً على معلومات دقيقة، تم توقيف شخص متورط في تخزين المفرقعات. تم حجز 30350 وحدة مفرقعات و3000 علبة تبغ (معسل الشيشة).

تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.