أمن تقرت يوقف شخصين على خلفية حيازة وترويج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في عناصر الأمن الحضري الثالث، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر. ومعالجة قضية حيازة المؤثرات العقلية (بريقابالين) بطريقة غير شرعية قصد العرض على الغير.

حيثيات القضية تعود إلى قيام عناصر مصالح الأمن بدوريات المراقبة المستمرة على مستوى إقليم الاختصاص. لفت انتباههم شخصان مشبوهان بدت عليهما علامات الارتباك والخوف عند مشاهدتهما عناصر الأمن.

وبعد توقيفهما وإخضاعهما لعملية التفتيش والتلمس الجسدي، عثر بحوزتهما على 17 كبسولة مهلوسة من نوع (بريقابالين 300 ملغ). ليتم تحويلهما إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. قدّما بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهما حكم عام حبساً نافذاً دون إيداع. مع استبدال عقوبة سلب الحرية بعقوبة النفع العام. وغرامة مالية قدرها 100.000 دج، عن جنحة حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية.