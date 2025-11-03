أمن ولاية مستغانم يضع حدًا لمشعوذ يمارس طقوس السحر والشعوذة

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي الحشم بمستغانم من وضع حد لمشعوذ وحجز معدّات وكتب تستعمل في الشعوذة.

القضية تعود إلى تفعيل العمل الاستعلاماتي في قطاع الاختصاص لمحاربة مختلف الجرائم والآفات. إذ تم رصد نشاط أحد المشتبه فيهم يقوم باستقبال أشخاص من مختلف الأعمار بمقر إقامته من أجل ممارسة طقوس السحر والشعوذة مقابل منفعة مالية. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس. وبموجب إذن بالتفتيش، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث ضبط، بالغرفة التي كان يمارس فيها الشعوذة، على معدات وبقايا حيوانات وصور ومفاتيح. بالإضافة إلى أوراق مدوَّن عليها طلاسم وعبارات مجهولة، مجموعة من المطبوعات خاصة بتعلم طقوس السحر والشعوذة، سوائل ومساحيق، شموع وسلاحف.

وكشف التحقيق تورُّط المشتبه فيه بممارسة طقوس السحر والشعوذة منذ أربعين سنة. ليحرَّر ضده ملف إجراء قضائي عـن تهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة، قدِّم بموجبه أمام نيابة محكمة عين تادلس.