أمن ولاية بجاية يوجه نداء للجمهور 

وجهت مصالح أمن ولاية بجاية نداء إلى المواطنين، بخصوص المدعو “ي ر”، مشتبه به في قضية نصب واحتيال.

وجاء في بيان للمصلحة ذاتها “طبقًا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية. توجه مصالح أمن ولاية بجاية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، أو يمكنه إفادة التحقيق المفتوح في قضية الحال التوجه إلى مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة في قضية الحال”.