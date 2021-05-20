أمهات البحارة المفقودين في تيبازة.. “رجعولنا ولادنا”.. خرجوا فقط للاسترزاق

طالبت أمهات وأقارب البحارة الأربعة، المفقودين، بعرض بحر بوهارون، من رئيس السلطات العليا للبلاد، بالتدخل من أجل إنقاذ أبنائهم.

وقالت إحدى الأمهات، أن ابنها خرج على الساعة الثانية، من الميناء، قبل أن يتعطل قاربه وسط البحر.

وأضافت أخرى، في ميكروفون النهار، أن البحارة المفقودين من عائلة واحدة وهم 4 تتراوح أعمارهم بين 23 و56 سنة.

وأشارت الأم، إلى أن ابنها وحفيدها وابن أخيها كانوا كلهم على متن القارب المفقود، قائلة “إن أبناء بوهارون كلهم ذهبوا”.

وتتواصل، لليوم الثاني على التوالي، عملية البحث عن زورق الصيد، وعى متنه 4 بحارة في سواحل ولاية تيبازة.

للإشارة، انقطع الإتصال عن سفينة صيد، وطاقمها منذ أول أمس الثلاثاء، بسواحل بوهارون