أمهات وآباء في مد وجزر

وفتيات مراهقات جرفهن موج بحر عميق اسمه “الانترنت”

في مكالمات عديدة تردنا مركز الأثير للإصغاء، وجدنا أن كثير من الأمهات والآباء يعيشون هاجس استعمال أولادهم المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية، خاصة البنات منهم.

فهذه تحدث زملاء لها في المدرسة، وتلك تلتقط لنفسها صور سلفي في أبهى حلة، وأخرى من فتاة ملامحها بريئة إلى صبية صارت ترتاد على صالونات الحلاقة فقط لتعجب غيرها، وكل هذا بسبب الطفرة التكنولوجية التي يعرفها عصرنا، التي شغلت الكبير عن الصغير، والصغير وضعته في مهب الريح، وأصبحت الأخلاق في خبر كان..

بنات مراهقات عصبيات، عنيدات، صارت هواتفهن الذكية أجهزة يتنفسون بها إكسير الحياة، وعالم يخرجون فيه مكبوتاتهن العاطفية، بلا وعي وبغير نضج انسقن وراء الأحلام الوردية وذئاب بشرية لا تخشى الله، وحين تقع الكارثة يضرب الآباء الأخماس بالأسداس ويلهثون وراء حلول أحيانا ناجعة وأخرى تفتح لبناتهن الشهية للتمرد ومحاولة إثبات الذات متناسين أن ما خلف الشاشة وما يدور في العالم الافتراضي أوهام لا تمت للواقع بصلة قط..