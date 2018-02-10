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أمواج البحر بشاطئ زرالدة تلفظ جثة مجهولة الهوية

أخبار الجزائر
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أمواج البحر بشاطئ زرالدة تلفظ جثة مجهولة الهوية
بقلم النهار أونلاين

لفظت أمواج البحر اليوم السبت بشاطئ زرالدة جثة مجهولة الهوية.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الجثّة لم تحدّد هويتها، لفظتها الأمواج زوال اليوم.

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