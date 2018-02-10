أمواج البحر بشاطئ زرالدة تلفظ جثة مجهولة الهوية

وحسب مصادر النهار، فإنّ الجثّة لم تحدّد هويتها، لفظتها الأمواج زوال اليوم.
قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية البليدة بتعزيز تواجدها الأمني على مستوى الطريق الرئيسي الرابط بين البليدة ومنطقة الشريعة السياحية.
أين تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن…
تشتكي 84 عائلة من حي البلاطو بمستغانم من الإقصاء من الترحيل إلى سكنات جديدة.
وقال ممثلون عن السكان للنهار أون لاين أن لديهم قرارات إستفادة منذ مدة…
إشتكى سكان دوار بوعمر بولاية سعيدة، من برودة الطقس وقصاوة الشتاء التي يواجهونها بوسائل جدّ تقليدية.
وذالك نظرا للعزلة المفروضة عليهم من إنعدام المسالك التي تزيد…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)