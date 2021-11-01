أمواج البحر تصل إلى 3 أمتار في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية بحرية خاصة، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا. كما ستشهد بعض السواحل بحر هائج بعلو أمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

كما أضاف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن امواج البحر ستكون مرتفعة في كل من بجاية، جيجل، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. إضافة إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي، سكيكدة، عنابة والقالة.

ونبهت المصلحة ذاتها، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. وسيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة مساء من مساء اليوم.

كما ذكر تنبيه الديوان الوطني للارصاد الجوية، أن الرياح تخص كل من من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى الشلف، مستغانم، عين تموشنت، سكيكدة جيجل، بومرداس، ووهران.

أمطار وثلوج و أمواج بحر عالية بداية من مساء اليوم

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية، محملة بكتلة هوائية باردة. كما سيكون الاضظراب مرفوق بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن.

وحسب التوقعات طويلة المدى، فهناك إنخفاض للضغط الجوي بداية من أمسية الغد الإثنين على الولايات الشمالية للوطن. يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح.

بالمقابل وبداية من يوم 6 نوفمبر المصادف ليوم السبت، تتوقع الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار رعدية. على غرار ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. إضافة إلى بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف. كما ستشهد المرتفعات الشرقية ثلوج نهاية الأسبوع، حيث ستصل إلى 1200 متر.

أما توقعات الطقس بداية من يوم الغد إلى يوم الأربعاء، فالأجواء ستكون غير مستقرة بداية من الأمسية مع أمطار. وهذا على السواحل الشرقية على غرار ولايات عنابة، بجاية، جيجل، الطارف، وسكيكدة.

تساقط الأمطار سيكون بداية من العاشرة ليلا. بينما يوم الثلاثاء ينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشمالية. على غرار العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، بجاية، جيجل، البويرة، تيزي وزو، ومستغانم.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، ستتراوح مابين 13 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية. ومن 25 إلى 39 درجة على الجنوب.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp