أمواج البحر تلفظ أكثر من 24 كلغ “زطلة” بسواحل عين تيموشنت

لفظت أمواج البحر نحو 24,5 كيلوغرام من الكيف المعالج تم العثور عليها مساء أمس الإثنين بجزيرة رشقون التابعة لإقليم بلدية بني صاف الساحلية.

حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف.

و قد وجدت هذه الكمية من المخدرات مهيأة في شكل طرود ,حسبما أوضحه نفس المصدر الأمني.

و تأتي هذه العملية في أقل من 72 ساعة بعد أن تم العثور بشاطئي “الوردانية” و “مالوس” ببلدية ولهاصة قرابة 160 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من ضمنها 57 كيلوغرام عثر عليها يوم الأحد و 103 كيلوغرام لفظتها الأمواج بنفس المنطقة يوم أمس الإثنين.