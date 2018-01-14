أمواج البحر تلفظ جثة حراڤ بعين تموشنت

وحصلت “النهار” على صور حصرية للحراق.
تممكن مصالح أمن قسنطينة من توقيف 5 أشخاص لتورطهم في خلق وكر للدعارة بمحل تجاري، بالإضافة إلى حيازة المخدرات.
وحسب بيان لمصالح الأمن تترواح أعمار الموقوفين…
ستعرف الولايات الغربية إضطراب جوي و أجواء غير مستقرة مرفوقة بأمطار خلال 24 ساعة المقبلة على المناطق الغربيّة.
وقالت المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية"هوارية بن…
أطاحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة بامرأة إدعت أنها تشتغل سكرتيرة لرئيس أركان الجيش الشعبي ونائب رئيس الجمهورية قائد صالح.
وتمكنت المعنية التي تقطن ببلدية…
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