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أمواج البحر تلفظ جثة حراڤ بعين تموشنت

أخبار الجزائر
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أمواج البحر تلفظ جثة حراڤ بعين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

لفظت أمواج شاطئ ساسل بعين تموشنت، جثة لحراق جزائري اليوم الأحد، حيث نقلوها رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وحصلت “النهار” على صور حصرية للحراق.

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