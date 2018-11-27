أمواج البحر تلفظ جثة فتاة متعفّنة في سكيكدة 

تدخل صباح اليوم، عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بعزابة في سكيكدة، لانتشال جثة فتاة عثر عليها بالشاطىء الخامس قرباز ببلدية جندل سعدي محمد شرقي الولاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الجثة تعود إلى شخص من جنس أنثى، مجهولة الهوية، يرجح أنها لأحد الحراقة.

وتقول المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، شبه متحللة خاصة، وأن وجهها متحلل ما صعب التوصل إلى معلومات أكثر عن الضحية، التي وجدها صيادون مرمية على الشاطيء قبل أن يقوموا بإخطار عناصر الدرك الوطني المختصين إقليميا الذين تنقلوا إلى عين المكان بمعية عناصر الحماية المدينة.

وتتم عملية انتشال الجثة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، إلى إتمام الإجراءات المعمول بها والتي من الممكن أن تحدد هوية الجثة.