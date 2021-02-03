أمواج البحر تلفظ حوالي 79 كيلوغرام مخدرات بشاطئي المرسى وخناق مايون

لفظت أمواج البحر في الساعات الماضية حوالي79 كيلوغراما من المخدرات بشاطئي المرسى وخناق مايون بسكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن أمواج البحر بشاطئ خناق مايون لفظت حوالي 45 كيلوغرام من المخدرات، كانت ملفوفة بإحكام بأشطرة بلاستيكية خاصة.

حيث تفطن بعض المواطنين الذين كانوا قبالة الشاطئ للطرد قبل أن يخطروا مصالح الأمن المختصة إقليما.

مصالح الأمن قامت بانتشال الكمية مع فتح تحقيق فيما حدث.

كما لفظت أمواج البحر بشاطئ المرسى حوالي 34 كليوغرام من المخدرات، قبل أن تتدخل مصالح الأمن المختصة إثر إخبارها من قبل المواطنين.

تم استرجاع المخدرات مع مباشرة التحقيق في القضية.