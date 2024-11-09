أمواج البحر تلفظ 37 كلغ من المخدرات بعين تموشنت

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لكتيبة العامرية مجموعة عين تموشنت. من حجز كمية معتبرة من المخدرات المقدرة بـ 37.35 كلغ.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما منها المخدرات، وبناءا على معلومات متحصل عليها مفادها وجود طرد من المخدرات. لفظتها أمواج البحر بشاطئ ساسل بلدية أولاد بوجمعة. ليتم مباشرة تشكيل دورية و تمشيط المكان. أين تم العثور على ذات الطرد بوزن إجمالي يقدر ب 37.35 كلغ مبللة و مغلفة بكيس بلاستيكي.

بعد إستفاء الإجراءات القانونية تم تحرير محضر و إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.