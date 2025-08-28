أمواج تصل 3 أمتار في هذه السواحل !

حذرت مصالح الارصاد الجوية، من أمواج عالية غربية وشمالية غربية يومي الخميس والجمعة. وتمتد صلاحية هذه النشرة من اليوم الخميس على الساعة 3:00، إلى غاية الجمعة الساعة 3:00 على الأقل.

و أشار البيان إلى أن المناطق المعنية بالأمواج العالية هي كل من مرسى بن مهيدي، بني صاف. وهران، وكاب كاربون (أرزيو).

و من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموجة بين 1.5 و 2 متر، لترتفع من 2 إلى 3 أمتار. بداية من ظهيرة يوم الخميس.

كما ستشهد كل من سواحل كاب كربون (أرزيو)، أرزيو، مستغانم، المرسى، تنس، بني حواء، و الداموس، هي الأخرى أمواج عالية بداية من يوم اليوم الخميس على الساعة 6:00، إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 6:00 على الأقل.

علما أن ارتفاع الموجة سيكون بين 1.5 و 2 متر، لترتفع من 2 إلى 2.5 متر بداية من ظهيرة يوم الخميس.

و أضاف الديوان أن فيما يخص مناطق الداموس، شرشال، بوسماعيل. الجزائر، فإن ارتفاع الموجة يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

و ذلك بداية من اليوم الخميس على الساعة 12:00. إلى غاية الجمعة على الساعة 6:00 على الأقل.

ومن جهتها، دعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى احترام إرشادات السباحة الآمنة. وتجنب السباحة بوجود الراية الحمراء أو خارج أوقات الحراسة. أو المغامرة بالسباحة في الأماكن الممنوعة.