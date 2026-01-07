أمواج جد خطيرة ورياح قوية في هذه السواحل !

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح جد قوية، وأمواج خطيرة على العديد من سواحل الوطن.

وأشار تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، إلى أن السواحل المعنية بالرياح القوية هي كل من أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون، تنس.

كما حذر من أمواج خطيرة في سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون. تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي. وكذا رياح عاتية في القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون.

