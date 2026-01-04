أمواج جد عالية في هذه السواحل ورياح تصل إلى 80 كلم/سا

افادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن البحر سيكون جد مضطرب، بأمواج عالية. على العديد من سواحل الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في بيان لها من السمتوى الأول باللون الأصفر إلى أن السواحل المعنية بالأمواج العالية هي كل من سكيكد. جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران.

كما حذرت من رياح جد قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س. بداية من اليوم الأحد على 12:00 سا إلى غاية الساعة 23:00 سا. في شمال تمنراست، عين صالح، المنيعة، إليزي، ورقلة.