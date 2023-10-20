أمواج عاتية.. رياح قوية جدا تضرب 30 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية جدا تتعدى سرعتها 80 كلم/سا على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.

وحسب نشرية خاصة باللون البرتقالي لمصالح الأرصاد الجوية، حذّرت من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 60 و70 كلم/سا وتصل أحيانا إلى 80 كلم/سا على ولايات الوادي، الأغواط، ورقلة، أدرار، إن صالح، تيميمون، المنيعة، غرداية.

كما أن الرياح ستخص هذه الولايات بداية من اليوم الجمعة. منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.

كما حذّرت من هبوب رياح قوية على ولايات المسيلة، بسكرة، باتنة، الجلفة، اولاد جلال. والمغير. بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا

أما ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، وسكيكدة، فالرياح ستكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، معسكر، سيدي بلعباس، وغليزان. أين ستتراوح سرعة الرياح مابين 60 و70 كلم/سا بداية من التاسعة ليلة الخميس إلى غاية السادسة مساء اليوم الجمعة.