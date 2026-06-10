أمواج عاتية على هذه السواحل غدا الخميس

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج جد عالية تصل إلى المترين ونصف عبر عدة سواحل يوم غد الخميس.

وأفادت نشرية خاصة للمصلحة نفسها، أن علو الأمواج يصل إلى المترين ونصف ضمن تيارات شمالية شرقية.، وهذا بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس إلى غاية الساعة الثالثة بعد ظهيرة يوم الجمعة المقبل.

وبخصوص السواحل المعنية فهي: رأس فالكون، صلامندر، بني حواء، شرشال سيدي فرج، دلس وأزفون.

كما حذّرت نشرية ثانية، من تسجيل أمواج عالية تصل إلى المترين ضمن تيارات شمالية شرقية. بداية من الساعة العاشرة من صبيحة يوم غد الخميس إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً من يوم الجمعة المقبل.

وهذا على السواحل مرسى بن مهيدي، رشقون، رأس فالكون.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، ستشهد كذلك سواحل أزفون، بني كسيلة، العوانة، رأس بوڨرون، سيدي سالم. رأس رو، أمواج عالية تصل إلى المتر ونصف ضمن تيارات شمالية غربية، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الخميس إلى غاية الساعة الثالثة بعد ظهيرة يوم الجمعة المقبل.

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