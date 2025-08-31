أمواج عالية تتعدى 2 متر على هذه السواحل غدا

حذّرت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، من أمواج عالية، غربية إلى شمالية غربية، على عدة شواطئ عبر الوطن، غدا الإثنين.

وحسب ذات النشرية، تخص الأمواج العالية، وهي غربية إلى شمالية غربية، كل من مرسى بن مهيدي، وبني صاف ووهران وأرزيو، ومستغانم، وتنس. وذلك غدا الإثنين، من الساعة 04:00 إلى غاية الساعة 22:00.

وسيكون ارتفاع الموجة 2 متر، لتخفض إلى 1.5 متر بداية من أواخر الظهيرة.

وفي نشرية أخرى، ستخص الأمواج العالية، مناطق تنس وبني حواء والداموس وشرشال وبوسماعيل والرايس حميدو (الجزائر). وذلك غدا الإثنين، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا، لتستمر إلى غاية الساعة 22:00.

وسيكون ارتفاع الموجة يتراوح ما بين 1.5 و2 متر، واتجاه الأمواج، من غربية إلى شمالية غربية.

فيما حذرت نشرية أخرى، من أمواج عالية على مناطق الرايس حميدو (الجزائر)، ودلس، وتيقزيرت أزفون، وتيغرمت (بجاية). وذلك غدا الإثنين، إبتداء من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 18:00.

وسيكون ارتفاع الموجة، 1.5 متر، واتجاه الأمواج، من غربية إلى شمالية غربية.