أمواج عالية تصل إلى 9 أمتار على هذه السواحل

حذّرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية. وهذا في العديد من سواحل الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن اتجاه وارتفاع الأمواج غربية إلى شمالية غربية. مع ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار. وقد تصل أحيانا إلى 7 أو 9 أمتار في الولايات الساحلية الغربية وشرقية.

أما الولايات المعنية والسواحل هي كل من تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. وهذا من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 18:00 سا.