أمواج عالية وخطيرة اليوم

حذرت مصالح الارصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية وخطيرة على السواحل الوطنية نهار اليوم الإثنين.

وأشارت المصالح نفسها، أن سواحل الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي ستشهد هبوب رياح قوية.

فيما ستعرف سواحل سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي، تشكل أمواج عالية وخطيرة.

