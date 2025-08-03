أمواج قوية على هذه السواحل حتى الإثنين

حذرت نشرية جوية خاصة، للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمواج قوية شمالية شرقية، تخص عدة سواحل عبر الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 1.5 متر، فيما قد يصل أحيانا مرتين الارتفاع المرتقب.

وتتمثل السواحل المعنية بالنشرية، في كل من أرزيو، ومستغانم، وتنس، وشرشال، الجزائر، وزموری.

وتبدأ صلاحية النشرية، اليوم الأحد، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين، على الساعة الثانية.