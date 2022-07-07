أموال لا تحرقها النيران.. هذه ثروة شاروخان!

يحصد النجم الهندي ​شاروخان، إيرادات خيالية مقابل الأدوار التي يقوم بها في بولييود، حيث يعد من أشهر الممثلين في جيله.

وقدم شاروخان مسيرة مليئة بالأعمال التي حققت نجاحات استثنائية وصلت إلى العالم كله.

وحسب ما اشارت اليه الدراسات، تصل قيمة صافي ثروة شاروخان إلى حوالي 600 مليون دولار حتى الآن.

مع الأخذ بعين الإعتبار، امكانية تكاثر هذه الثروة في كل عمل واعلان وفيلم يقدمه شاروخان أو يشارك فيه.

وثروة شاروخان ليست فقط مادية بل أيضاً معنوية إذ وصل إلى قلب الجمهور وعدد متابعيه يفوق الخيال.

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النجم العالمي شاروخان يعود لمحبيه بـ3 أفلام

سيعود نجم بوليوود الشهير شاروخان لمحبيه بـ3 أفلام هذا العام، بعد أن غاب عن الشاشة الفضية لأكثر من 3 أعوام. وبدأ شاروخان بالفعل تصوير فيلم ثالث في هذا العام بعد أن انتهى من تصوير فيلميه الجديدين Pathaan. وفيلم جديد آخر لم يتم الكشف عن اسمه للمخرج وكاتب السيناريو الهندي آتلي. وقد بدأ شاروخان في 13 أفريل 2022، شاروخان بتصوير فيلمه الثالث للمخرج راجكومار هيراني. ويتناول الفيلم حياة المهاجرين الفقراء، وتدور أحداثه في قرية صغيرة في بنجاب. حيث بدأ التصوير حالياً إضافة إلى أن بعض المشاهد سيتم تصويرها في بودابست ولندن. وذكرت بعض التقارير في الصحف الهندية أن الممثلة الهندية تابسي بانو ستشارك في بطولة الفيلم الجديد إلى جانب شاروخان. كما ستشارك شركة شاروخان للإنتاج السينمائي والتي تحمل اسم شركة Red Chillies Entertainment، في إنتاج الفيلم.

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