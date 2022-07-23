أمور عليك القيام بها لإنقاذ الزواج إن اختفى الحب

ربما تشعرين الآن ببرودة في الزواج، فانقلب عليك الوضع في العلاقة التي تمنيت لها الحميمية أكثر من ذلك.

قد يتحول الزواج أيضا إلى أمر وظيفي بطبيعته أو إلى التطبيق العملي البسيط لمقولة “العيش تحت سقف واحد” ولأسباب هامة مثل وجود الأطفال، أو أسباب مالية، إضافة إلى الاحترام المتبادل قد تتجاوزين الرغبة في جعل زواجك أكثر دفئا.

أمور عليك القيام بها لإنقاذ الزواج إن اختفى الحب

بالنسبة لبعض الزوجات وطبيعتهن العاطفية قد يبدو الأمر مزعجا وغير مريح، إلا أنه بدلا من التساؤل عن كيفية البقاء في زواج بدون حب، فكري جيدا في إنقاذ العلاقة التي تظنين أنه أصبح ميؤوسا منها.

إلا أنه يمكن إصلاح الزواج بدون حب وإعادته إلى المسار الصحيح بإتباع هذه النصائح :

ارجعي إلى الأساسيات: حاولي استعادة ما كانت عليه العلاقة عندما كنتما معا في البداية. هناك شيء ما جذبكما إلى بعضكما بعضا كي تتزوجا، هذا الشيء يمكن البحث عنه وبعثه من جديد.

التواصل الإيجابي: يعد التواصل الإيجابي أحد أهم العناصر لجعل زواجك يستعيد حيويته مرة أخرى، وهو محور الزواج الناجح. لذا، اجعلي الحديث مع بعضكما بعضا أولوية، حتى لو كان لبضع دقائق في نهاية كل يوم؛ تحدثي عن أشياء أخرى غير المهام اليومية الوظيفية. إن إيجاد طرق غير متوقعة للتواصل هو سر إصلاح الزواج بدون حب.

أمور عليك القيام بها لإنقاذ الزواج

اجعلي زوجك أولوية: لكسر الأنماط غير الصحية في الزواج، عليك تخصيص وقت لكما وحدكما كزوجين. في بعض الأحيان، تأسرنا الحياة في دوامة من الاهتمامات وتجعلنا مشغولين عن الأمور المهمة في الحياة، وهي إصلاح العلاقة الزوجية والشعور بالانتماء تجاه بعضكما بعضا.

ولتتأكدي أنه وعندما تبدئين في أخذ الوقت الكافي. لجعل زوجك أولوية حقيقية لك في الحياة، فإن هذا يجعل الشخص الآخر يشعر بالتقدير والاعتزاز.

أمور عليك القيام بها لإنقاذ الزواج

غيري تفكيرك ولا تتحكمي: اعلمي أن أفكارك تؤثر دائما بشكل مباشر على شعورك، لذا فإن تغيير أفكارك وكلماتك وأفعالك من التركيز على الأمور السلبية إلى التركيز على الأمور الإيجابية، سوف يخلق تأثيرا متدفقا يؤثر بشكل غير مباشر على سلوك زوجك أيضا.

توقفي عن لوم زوجك: توقفي عن لوم زوجك على افتقارك إلى الحب والتواصل، وقومي باتخاذ خطوات فعلية كل يوم لإعادة الشغف بينكما. ولا تنسي الانتباه لمظهرك وضرورة الظهور في شكل مقبول وجيد.

استثمري في زواجك: عندما يساهم شريكك في حياتك، وأنت بدورك تظهرين تقديرك له، يصبح الاتصال العاطفي بينكما أقوى بشكل طبيعي. على سبيل المثال، يمكنك طلب مساعدته من حين لآخر في أمر اعتدت على القيام به وحدك، سيمنحه هذا شعورا أنك بحاجة إليه وأنك لا تستطيعين الاستغناء عنه.

أمور عليك القيام بها لإنقاذ الزواج إن اختفى الحب

تخلصي من الملل: لا تدعي زواجك يصبح مملا حيث يمكن التنبؤ بخطواتك التالية دائما، فكري دائما في شيء جديد وغير متوقع يمكن القيام به. لا يجب بالضرورة أن يكون أمرا صعبا أو مكلفا أو يستهلك الكثير من الوقت.

ازرعي الحب: الإنسان في الحياة عادة لا يحصل على ما يريد، ولكنه يحصد ما يزرع. ومن ثم، يجب أن تظهري حبك لزوجك وللعلاقة بينكما أولا. أخبري زوجك بمدى حبك له، ثم راقبي كيف ستتغير الأمور.