أمونيكي: “نحن في مجموعة صعبة ومحرز من أفضل المهاجمين”

تحدث النجم النيجيري السابق إمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا عن حظوظ فريقه في كان 2019، وعن نجوم هذه الدورة، على غرار الجزائري رياض محرز.

وصرح أمونيكي، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “نحن في مجموعة صعبة، لانملك لاعبين محترفين كبار، بقوة المتواجدين في تلك المنتخبات”.

وأضاف: “نريد تقديم شيء يتحدث عنه الجميع، منتخب تنزانيا لم يشارك في بطولة إفريقيا منذ 39 عاما، وهذا حدث كبير بالنسبة له”.

ومن بين اللاعبين الذين يتوقع أمونيكي، تألقهم في هذه الطبعة، صرح: “البطولة ستكون ممتعة للغاية لأن إفريقيا حاليا تملك أكثر من لاعب على مستوى عالمي”.

وتابع: “صلاح، وساديو ماني، تطور مستواهما بشكل كبير، ويوجد أيضا رياض محرز، وهو من أفضل المهاجمين”.

يذكر أن منتخب تنزانيا، يتواجد ضمن المجموعة الثالثة، لنهائيات أمم إفريقيا 2019، إلى جانب الجزائر، السينغال، وكينيا”.