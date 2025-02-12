أميار بالعاصمة متورطون في منح رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص

تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء في محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية “بوزريعة ” المتهم غير الموقوف المدعو “ه. س “. برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بني مسوس سابقا ما بين فترة ” 2012- 2017″ المتهم المدعو ” ب. م”.

بالإضافة كذلك إلى عدد من المنتخبين المحلين لكلا المجلسين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق. في مقدمتهم مستخلف ” المير” السابق المدعو ” غ.م” و المتهم ” ك.م”. هذا الأخير بصفته رئيس القسم الفرعي للتعمير ببوزريعة سابقا، إلى جانب المتهمة ” ش.ن” بصفتها رئيسة مصلحة البناء والتعمير لبلدية بني مسوس .

بحيث يتواجد في ملف الحال، 10 متهمين إثنين وافتهما المنية، ستسقط عنهما الملاحقة القضائية بانتفاء وجه الدعوى للوفاة. كما طالت المتابعة القضائية مقاول متهم يدعى ” ل.س”.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة. وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة، وجناية استعمال وثائق مزورة.

” وقائع القضية”

تكشف مجريات التحقيق في ملف الحال، ان وقائع القضية انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو “م. علي” ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا. ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا المدعو “غ. م”.

وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترأّس المدعو “غ.م” لبلدية بني مسوس كمستخلف لرئيس المجلس الشعبي البلدي. أين أصدرت رخص بناء مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو “ب. س”.

وفي إطار التحقيق أكد “ع. رابح” رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا. أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الاشغال بتعاونية ” الامل”. محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء للإنجاز 170 مسكن إضافي.

وعليه تم عرض الملف للدراسة فتم تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر. كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن و بعد تنصيبه على رأس القسم ، تفاجأ أنه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج نفس الطلب على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو “غ. م” الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية أنذاك. الأمر الذي أدى الى رفض الطلب لنفس السبب مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة. غير أن “غ. م” أدرج نفس الطلب للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق ليتم رفضه مرة أخرى.

مضيفا ” ع.رابح” أمام إصرار المتهم “غ. م” على منح رخصة بناء للتوسعة ، قام هو بتحرير تقرير مفصل أرسله إلى الوصاية أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.

إنجاز سكنات بـ 3 عقود

أما فيما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو ” ب. سمير” ، ذكر المعني أنه المتهم أنه استفاد من 3 رخص بناء. كما أفاد المدعو” ب. ن” نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، انه في نوفمبر 2016 ، عاين أشغال الحفر والتهيئة للانجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة. الأمر الذي دفعه الى تحرير تقريرين ، الأول وجهه للمدعو “بو. م” والثاني ارسله الى مستخلفه المدعو ” غ.م” ، إلا أن كليهما لم يحركا ساكنا. ليتفاجأ في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات ببني مسوس.

و ذكر أن التعاونية أنشأت وفقا لثلاث عقود موثقة تخص ثلاث قطع ، غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاثة دون وجود شهادة ضم القطع.

أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول “سمير” ، فجاءت بعد ان اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة الأولى بالإضافة إلى شرائه لقطعتين أرضيتين أخريتي.ن بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو “ب م” رئيس البلدية سابقا. و منحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة ، و كانت آخرها صادرة عن المدعو “غ.م” بموجب طلب رخصة البناء قبل اجراء الشهر للعقد.

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