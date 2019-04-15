أميار يرفضون المشاركة في تنظيم رئاسيات 2019

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أميار يرفضون المشاركة في تنظيم رئاسيات 2019 صورة من الأرشيف
بقلم أسماء.ع

أعلنت قرابة 40 بلدية رفضها، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يوم الرابع من جويلية القادم.

وأفاد موقع “ألجي24” الناطق بالفرنسية،اليوم الاثنين، أن 40 رئيس بلدية من أصل 1500 الموجودة في الجزائر، رفضوا أمس تنظيم الرئاسيات.

وبهذا القرار، يكون الأميار، قد انضموا إلى الحراك الشعبي الرافض للنظام.

للإشارة، عبّر بعض القضاة والمحامون، عن امتناعهم من تأطير الانتخابات الرئاسية.

ومن جهته، وجه رئيس بلدية “اعكوران” في رسالة إلى والي تيزي وزو، أنه يرفض المشاركة في تنظيم رئاسيات 4 جويلية.

وجاء في الرسالة “ردا على مراسلتكم، لي شرف أن أعلمكم، أنني لن أشارك في الانتخابات، احتراما لإرادة الشعب”.

مضيفا في الرسالة ” وكذا احتراما لقرار موظفو العدالة، الذين رفضوا من جهتهم، مرافقة العملية”.


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