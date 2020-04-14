أميتاب باتشان يصدم جمهوره بما كشفه عن إصابته بالعمى

صدم الممثل الهندي الشهير ​أميتاب باتشان، جمهوره، بما كشفه عن وضعه الصحي الصعب، عبر ​ رسالة حزينة.

وقال نجم بوليود في الرسالة:”العمى في طريقه إلي”.

وأضاف الفنان، أنه لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة، لافتاً إلى أنه بدأ يتصالح مع حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام.

وأورد باتشان في رسالته:”أضع ضمادة دافئة على عيني وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام، وقد طمأنني إلى أنني لن أصبح أعمى”

وأشار النجم العالمي، إلى أن السبب هو تعرض عينيه للإجهاد بسب قضائه أوقاتاً طويلة أمام شاشة الحاسوب.