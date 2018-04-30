«أميرة» تبحث عن فارس يطير بها إلى دنيا السعادة

صاحبة جمال ومنصب مرموق في قطاع الصحة

تحية طيّبة وبعد..

أصبحت اليوم متفائلة ومرحة، لأنني اتخذت القرار وعقدت العزم على اتخاذ أهم خطوة في حياة المرأة، نعم. أردت منذ الآن السعي من أجل إتمام نصف الدين وتحصيل السعادة. وليس هذا مستحيلا، لأن الله وعد ووعده حق، فقد قال:«الطيّبون للطيّبات»، وأنا لا أزكي نفسي، بل حقا طيّبة وأستحق من هو مثلي.

أنا «أميرة» من الوسط الجزائري، أبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لي الزواج، أشغل منصبا مرموقا في قطاع الصحة، ابنة عائلة طيّبة الأعراق، وإن على الجمال، فأنا جميلة المظهر والجوهر، وإن على الأخلاق، الحمد لله الذي أكرمني بالفضيلة وحسن السيرة، وإن على الأمانة، فأنا أمينة، وبالرغم من ذلك أجتهد لكي أصير أحسن وأبلغ من الصفات الحسنة ما يؤهلني لأكون زوجة صالحة وسيّدة بيت وأمّا من الطراز الرفيع.

لقد اخترت المشاركة معكم من خلال هذا المنبر، وأغتنم الفرصة لكي أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام لكم جميعا ولكل القرّاء الأخيار، وأنا على أتم اليقين بأن النصيب سيكون واحدا من بينهم، أشترط ألّا يتجاوز عمره 42 سنة، لا أمانع الاقتران برجل أرمل أو مطلق من دون أولاد، أقبله من أيّ منطقة في البلاد، أعده بالاهتمام وحسن الرعاية.