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أميرة سليم : الرعية الجزائري قتل في اعتداء إرهابي وعلى السلطات التحرك

أخبار الجزائر
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أميرة سليم : الرعية الجزائري قتل في اعتداء إرهابي وعلى السلطات التحرك
بقلم وفاء.ب

وصفت أميرة سليم، نائب عن الجالية الجزائرية بالمنطقة الثالثة، مقتل الرعية الجزائري بليبيا بالعملية الإرهابية.

وأكّدت “أميرة سليم” في مداخلة هاتفية مع قناة النهار، أنها باشرت بالإتصال بالقنصلية، صبيحة اليوم الإثنين، من أجل التحرك.

والإتصال بالسلطات الليبية من أجل استلام جثمان الرعية الجزائري، الذي ينتظره كل أفراد عائلته بتونس على المنطقة الحدودية.

كما أشارت النائب عن الجالية الجزائرية، إلى وجود إجراءات إدارية معقدة إضافة إلى الوضع الأمني بليبيا الذي من المحتمل أن يعطل وصول الجثمان.

مضيفة أنّ عائلة الفقيد مستعدّة للتكفل بكل المصاريف اللازمة لنقل جثمان ابنهم من ليبيا مرورا بتونس قبل الدخول إلى الجزائر .

هذا وناشدت “أميرة سليم”، من منبر النهار،وزارة الخارجية للتحرك لحفظ وصون كرامة الرعية الجزائري الذي قتل في اعتداء وصفته بالإرهابي.

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