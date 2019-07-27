أميرة سليم: “لا حوار بدون أبناء الجالية”

قالت النائب البرلماني الممثل عن الجالية في إفريقيا و الشرق الأوسط، أميرة سليم، إنه لابد من إشراك الجالية الجزائرية في الخارج.

وأكدت أميرة سليم النائب البرلماني عن حزب الأرندي في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع “الفايسبوك”، أنّ هناك 8 ملايين جزائري يعيشون في الخارج وهذا عدد لا يستهان به

وواصلت البرلمانية دفاعها عن الجالية قائلة، إنّ منهم الألاف من الكفاءات العالية،في كل التخصصات، عكس بعض الشخصيات التي تم تعيينها و التي لديها فكر إيديولوجي لا يعكس فكر المجتمع الجزائري.

ودعت ذات المتحدثة إلى ضرورة تصحيح المسار و إعادة النظر في هيكلة اللجنة حسب التوازن الجغرافي، وإشراك كل الجهات و الفئات.

كما شددت على ضرورة إعادة الإعتبار للكفاءات الجزائرية،لما لها من تجارب في المهجر فضلا عن كونها موارد بشرية هامة، مما يساهم في تفادي تكرار سيناريو النزيف الحاد في الإقتصاد الوطني و تحويل الحوار الوطني إلى بناء وطني .