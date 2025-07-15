أمير الراي الشاب مامي يعود إلى أحضان جمهوره الجزائري.. والكازيف مسرح اللقاء

يستعد أمير الراي، الشاب مامي، للعودة إلى خشبة المسرح ولقاء جمهوره الجزائري بعد غياب دام لسنوات، وذلك يوم 25 جويلية، ضمن فعاليات مهرجان الكازيف بالعاصمة الجزائرية.

وحسب ما علمته قناة النهار، فإن هذه العودة المنتظرة ستكون استثنائية، نظراً للشوق الكبير الذي يُكنّه الجمهور لصاحب “بلادي هي الجزائر”. من جهته، يحضّر مامي لعرض فني ثري، يتضمن باقة من أشهر أغانيه التي حفرت مكانتها في ذاكرة عشاق الراي.

وتُعد عودة مامي إلى الساحة الفنية فرصة ثمينة لعشاق الأغنية الجزائرية للاستمتاع بصوت لطالما أطرب الجماهير داخل الوطن وخارجه. ويُعتبر الشاب مامي من أبرز الأصوات الجزائرية التي بلغت العالمية، وحققت نجاحات باهرة في مسيرة امتدت لعقود.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الكازيف ستنطلق في 19 جويلية، وتتضمن برنامجاً فنياً متنوعاً بمشاركة عدد من الأصوات الشابة الصاعدة التي تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور.