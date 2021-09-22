أمير الكويت وملك البحرين يُعزيان الرئيس تبون في وفاة بن صالح

بعث كل من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عاهل، بتعازيهما، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس السابق عبد القادر بن صالح.

وحسب ما نقلته جريدة الكويتية، بعث أمير الكويت، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة السابق.

سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ومن جهته، بعث ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلىالرئيس عبد المجيد تبون، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة السابق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية راجيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ببرقية تعزية مماثلة.

وفي ذات السياق، بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح.

وأعرب ملك البحرين، في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس تبون، وشعب الجزائر وأسرة الفقيد، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وأشاد الملك، بجهود الرئيس الراحل في خدمة بلاده وشعبها الشقيق.

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