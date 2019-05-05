أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية بوقادوم

إستقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأحد، من قبل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر ودولة الكويت وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

كما تم استعراض الوضع الدولي والاقليمي، خاصة التحديات التي يواجهها العالم العربي.

وقد سلم وزير الشؤون الخارجية رسالة من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعبر أمير دولة الكويت بالمناسبة، عن إرادة بلاده في إعطاء زخم متجدد للعلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الشراكة والإستثمار

مثمنا في نفس الوقت سنة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص كل المسائل ذات الإهتمام المشترك.