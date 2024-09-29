أمير الكويت يُهنئ الرئيس تبون ويدعوه لزيارة دولة

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جدّد أمير الكويت من خلال المكالمة الهاتفية باسمه وباسم الشعب الكويتي الشقيق. تهانيه الحارّة، بمناسبة إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة.

كما أن القائدان تناولا سبل تقوية علاقات الأخوة الممتازة بين الكويت والجزائر. وتبادلا بهذه المناسبة وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة، التي شهدتها المنطقة.

من جهته قَبِل رئيس الجمهورية دعوة كريمة من أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. لزيارة دولة الكويت الشقيقة، شاكرا إياه على اهتمام الكويت بشؤون الأمّة.